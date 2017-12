Borrell alerta sobre insistir en la independencia: "Llegaremos a las manos"

Dice no tener nada en contra de quienes creen en ella "aunque parezca el lobo feroz"

"Aunque parezca el lobo feroz del independentismo, no tengo nada contra las personas que piensan que Cataluña se convierta en un estado independiente, pero no soy de la opinión de que la mejor solución sea convertirse en un nuevo estado", empezando por los costes de la esa transición, ha valorado.

Ha planteado que la campaña electoral del 21-D puede ser la última en la que participe: "Me voy haciendo grande y ya es hora de ir retirándose un poco".

"DESINFECTAR LA HERIDA", NO A CATALUÑA

Se ha referido a la polémica por su afirmación de que se tiene que desinfectar la herida que ha provocado el proceso soberanista en Catalunya: "Yo no he dicho que hay de desinfectar a Cataluña, lo que hay de desinfectar es la herida que tiene. Si no la limpiamos, tendrá efectos dramáticos".