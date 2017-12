Borrell llama a la reconciliación ante el "odio" de los independentistas

"Muchas familias no podrán tomarse el cava juntas en Navidad"

Borrell ha alertado de que el proceso independentista ha generado una profunda división social que ha llegado a las familias y amigos: "Muchas familias no podrán tomarse el cava juntos esta Navidad porque si hablan del 'procés' se van a dar con la botella de cava en la cabeza".

Por ejemplo, ha explicado que ha visto carteles electorales del candidato socialista Miquel Iceta a los que se le ha pintado un bigote imitando a Hitler: "Estoy harto de que cuando alguien dice que no está de acuerdo con la independencia se le diga facha".

"Estamos subiendo demasiado el tono y la revolución de las sonrisas es más bien la revolución de los insultos" porque destila una intolerancia inaceptable que se basa en estigmatizar a los que no piensan igual, ha lamentado.

Borrell ha llamado a la participación masiva: "Esta vez no puede fallar nadie porque tiene más fuerza el voto que el grito, tiene más fuerza ir a votar que ir a una manifestación".

Ha apuntado que si el independentismo ha tenido mayoría en los últimos años ha sido porque los no independentistas no se han movilizado en las elecciones y han optado por la abstención: "Ahora hemos despertado porque hemos visto que nos llevaban por un camino que no queremos".