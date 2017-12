Boya (CUP) apela al "espíritu del 1-O" para materializar una república

El vídeo de campaña simula un tutorial de Internet sobre la construcción de una república

Ha reprochado al PSC su apoyo al 155 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, ha criticado a los 'comuns' y Podemos por asegurar Pablo Iglesias que el independentismo ha contribuido a despertar el fascismo, y ha erigido a la CUP como garantía, "no para dormirlo, sino para eliminarlo para siempre".

EL ESTADO "NO HABLA, ORDENA"

Boya ha considerado que el diálogo con el Estado no es posible: "El Estado no habla; ordena. No sabe hacerlo de otra manera", y ha preguntado a los partidos que plantean la bilateralidad con quién esperan negociar y sobre qué.