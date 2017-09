Bruselas reitera que el desafío independentista es "un asunto de orden constitucional interno de España"

La Comisión Europea ha reiterado este lunes su posición sobre el desafío secesionista en Cataluña afirmando que Bruselas no va a pronunciarse sobre una cuestión de "orden constitucional interno" de uno de sus Estados miembro.

"Me limito a la respuesta que conocen: Es un asunto de orden constitucional interno de España sobre el que no tengo comentarios que hacer", ha declarado un portavoz comunitario al ser preguntado por si la decisión del Ejecutivo comunitario de no tomar posición se debe a que confía plenamente en la gestión del Gobierno española.