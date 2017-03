Buruaga pide a Diego que "de un paso atrás" y se integre en su candidatura

Le pide que "acepte" que "ha llegado el momento de abrir una nueva etapa" en el partido

La secretaria general y candidata a la Presidencia del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido al presidente y candidato a la reelección, Ignacio Diego, que "dé un paso a atrás, ponga fin a esto y retire su candidatura" y acceda a integrase en la que ella encabeza.

Sáenz de Buruaga ha lanzado a Diego esta propuesta para que, según ha señalado en un comunicado, el partido pueda ponerse "a trabajar desde hoy mismo, y con la participación de todos, en un proyecto de futuro para presentar a los cántabros en las elecciones de 2019".

"Que acepte que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en el PP de Cantabria. Que dé un paso atrás y se integre en mi candidatura", ha añadido.

Según Sáenz de Buruaga, "después de perder el Gobierno, Diego tendría que haber hecho un acto de generosidad y apostar por una nueva etapa en el partido, como han hecho Alberto Fabra en Valencia, Luisa Fernanda Rudí en Aragón o Pedro Sanz en La Rioja".

Y es que, a su juicio, "no tiene sentido prolongar, por cuestiones personales, una etapa que a los ojos de todos los cántabros parece ya agotada".

Para la candidata a la Presidencia del partido, lo que se decide en este congreso "no es dónde queda Ignacio Diego o qué papel le asignamos", sino "el futuro mismo del PP". "No podemos seguir instalados en el pasado, no podemos ganar en 2019 las elecciones de 2015", ha apostillado.

Con todo, Sáenz de Buruaga ha reiterado su ofrecimiento a Ignacio Diego para integrar a todos sus vicesecretarios en el nuevo comité ejecutivo, incluido el propio Diego, quien "solo tiene que decirme qué papel quiere desempeñar en la nueva etapa".

"Estoy decidida a hacer un gran esfuerzo por la integración, pero debemos entender que lo principal es que entre todos seamos capaces de abrir una nueva etapa para hacer un partido más dinámico, dialogante y participativo", ha señalado.

"Mirar al futuro, abrir el partido, relacionarnos mejor con la sociedad y mostrar una actitud dialogante con todos" son los retos que, para Sáenz de Buruaga, tiene en este momento el PP, "mucho más que discutir acerca de las cuestiones personales que solo nos conciernen a nosotros mismos".