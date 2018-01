C-LM exige a Montoro que deje de tomar como "rehenes" a las comunidades autónomas y apruebe los Presupuestos del Estado

El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que deje de tomar como "rehenes" a las comunidades autónomas y apruebe los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para así dar luz verde a los más de 200 millones de euros de entregas a cuenta que éste tiene retenidas a Castilla-La Mancha.

El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha reclamado al Ejecutivo de Mariano Rajoy que "haga también los deberes" y apruebe su presupuesto porque "lo que no podemos permitir, y no vamos a tolerar, es que el señor Montoro quiera retener las entregas a cuenta, el dinero que se nos debe, porque dice que no tiene presupuesto".