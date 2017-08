CC pierde la Alcaldía de Icod de los Vinos (Tenerife) tras aliarse en su contra PP, PSOE y Ciudadanos

José Ramón León, de Somos Icodenses-NC, candidato expuesto en la moción de censura interpuesta por la oposición del Ayuntamiento de Icod de los Vinos (Tenerife) contra el alcalde, Francisco González (CC), se ha proclamado primer edil del municipio tras salir adelante la propuesta.

Entre los argumentos recogidos en la moción de censura, la oposición expone que tras dos años de gobierno de Coalición Canaria (CC), González no ha realizado "ninguno" de los ruegos que se le pidió en su toma de gobierno cuando, apuntan, tras dejar gobernar al partido con más votos, se le pidió transparencia, no ocultar información o no poner cortapisas, algo que desde la oposición se considera que no se ha hecho efectivo.