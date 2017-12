CC rompe el pacto de gobierno con el PSOE en Arrecife (Lanzarote)

Coalición Canaria (CC) ha roto este lunes el pacto de gobierno que mantenía con el PSOE y el Partido Independiente de Lanzarote (PIL) en Arrecife, capital de Lanzarote.

Machín ha criticado la forma de gobernar de la actual alcaldesa de Arrecife, de la que aseguró que no tiene capacidad de liderazgo, ya que "no actúa, no toma decisiones, pone trabas absolutamente a todo, lejos de colaborar y de aportar soluciones, sólo sabe poner reparos y problemas".