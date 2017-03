CDC niega en juicio que se financiase ilegalmente a través del Palau

El asesor jurídico y representante legal de CDC, Francesc Sànchez, ha negado este lunes ante el tribunal que el partido se financiara ilegalmente cobrando comisiones irregulares a Ferrovial camufladas como donativos al Palau de la Música.

"Eso no es así", ha asegurado a preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled, en una declaración en la que, como representante legal de CDC --ahora refundado como PDeCAT--, no ha tenido la obligación de decir la verdad y ha tenido el derecho de no contestar, aunque ha aceptado responder a todas las partes.

Sànchez fue detenido recientemente y puesto en libertad dentro de la operación de la causa del 3%, que investiga una supuesta trama en la que presuntamente se reprodujo un 'modus operandi' similar: cobros de CDC a constructoras a cambio de adjudicársele obras públicas desde instituciones que controlaba el partido.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)