El CGPJ aplaza la expulsión del juez Alba hasta que termine el juicio que tiene pendiente en Canarias

El promotor disciplinario del CGPJ recién dimitido propuso expulsarle

El órgano de gobierno de los jueces cumple con lo dispuesto en el artículo 415.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que señala que "la incoación de un procedimiento penal no será obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste hasta tanto no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes en la causa penal".