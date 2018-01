CS pide "responsabilidad" al PP para que aparte a la senadora Pilar Barreiro y se desbloqueen los PGE

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido este lunes a los dirigentes el PP que no sean "irresponsables" y aparten a la senadora Pilar Barreiro, citada a declarar como investigada por presuntos delitos de corrupción, para que se desbloqueen los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

"Yo confío en que el PP no sea irresponsable y no se pongan en juego los Presupuestos Generales de 2018 por no cumplir lo firmado en el acuerdo de investidura firmado por Rajoy y Rivera. Me parece que es de ser buen político y de tener respeto a sus votantes cumplir con sus acuerdos firmados", ha defendido Aguado a la salida del hotel Villa Magna, donde se ha celebrado un Desayuno Informativo de Europa Press que ha tenido a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, como protagonista.