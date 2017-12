CSIF pide a Colau disculparse por el caso de Rodrigo Lanza y por "defenderle"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) ha pedido a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que se disculpe por el caso de Rodrigo Lanza, detenido como presunto autor de la agresión que provocó la muerte de Víctor Laínez, ocurrida el 8 de diciembre en Zaragoza, y porque le defendió anteriormente en el documental 'Ciutat Morta'.

Asimismo, ha pedido la dimisión del teniente de alcalde de Derechos Sociales, Jaume Asens, por "impulsar" el documental, y de la misma Colau como concejal de Seguridad, y ha insistido en que la Guardia Urbana no puede estar liderada por personas que no creen en la seguridad y que no la saben gestionar.