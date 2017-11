La CUP exige a Colau evitar equiparar la DUI y el 155 para explicar la eliminación de la EMA

Propondrá revisar inmuebles de la Iglesia para cobrar IBI a los que tengan actividad económica

La concejal de la CUP en el Ayuntamiento de Barcelona Eulàlia Reguant ha exigido a la alcaldesa, Ada Colau, no poner al mismo nivel la declaración unilateral de independencia (DUI) y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, después de que asegurara que ambos no han ayudado a la candidatura de Barcelona a acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que se ubicará en Ámsterdam.

"No es lo mismo la represión y el reprimido. No puede serlo nunca", ha aseverado en rueda de prensa este martes Reguant, que ha pedido a Colau hacer un análisis más profundo de las razones por las que Barcelona quedó descartada y no buscar culpables a los que llevan años tratando de ejercer el derecho a decidir y han sufrido la represión del Estado, según ella.