La CUP dice a ERC y 'comuns' que "liberación nacional y social no son separables"

El número 3 de la CUP-Crida Constituent por Barcelona, Vidal Aragonés, ha emplazado este lunes a ERC y los 'comuns' a debatir las propuestas sociales de su programa, y les ha recordado que "liberación nacional y social no son separables".

Durante un mitin en el auditorio de La Farga de L'Hospitalet, ha preguntado a ERC si no apuesta por una enseñanza 100% pública, y a los 'comuns' qué opinar sobre una única red sanitaria pública sin elementos de privatización, y ha prometido una república a través de lo que denomina los decretos de la dignidad.

"No vale decir que se quieren políticas sociales si no se defienden en la calle y las instituciones", y ha asegurado que la CUP presenta un programa con propuestas concretas que pasan por la gestión pública de los servicios que ahora no lo están.