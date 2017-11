La CUP ve posible sumar a Fachin si asume un programa "independentista y rupturista"

Señala que la mayoría de diputados actuales de la CUP no repetirán la próxima legislatura

Así, los anticapitalistas no incluirán en el programa la celebración de un referéndum de independencia porque consideran que ya se hizo y argumentan que incluirlo supondría volver a "la casilla de salida" en el proceso de independencia de Catalunya.

POLÍTICA NO PROFESIONALIZADA

Salellas ha explicado que la mayoría de diputados de la CUP no repetirá en la listas ya que recuerda que es la norma interna del partido no permite presentarse más de una vez, y ha explicado que esto beneficia que la política sea "popular" y no un ámbito profesionalizado.