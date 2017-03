La CUP cree que Fiscalía recurrirá el archivo de la causa contra la alcaldesa de Berga

El diputado de la CUP en el Parlament Benet Salellas ha asegurado este miércoles que creen que la Fiscalía recurrirá el archivo de la causa contra la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montserrat Venturós (CUP), investigada por un presunto delito electoral al no retirar la 'estelada' del Ayuntamiento.

"La política del Ejecutivo de Madrid es de criminalizar al máximo el independentismo. Intentarán, en este y otros expedientes abiertos, sentar en el banquillo de los acusados a la alcaldesa y a Joan Coma", ha sostenido en declaraciones en los pasillos del Parlament.

El diputado ha manifestado su satisfacción por el archivo de la causa contra Venturós, decisión que confirma que "hay que centrarse en aquello que es justo más que en el debate sobre lo que dice la ley", y ha defendido que la alcaldesa actuó guiada por una legitimidad democrática.

"El juez ha reconocido que, pese a los incumplimientos legales que pudieran haber, la alcaldesa no debe ser perseguida por no haber descolgado la 'estelada", ha explicado Salellas, que cree que, sin embargo, en el caso de Joan Coma sí habrá juicio.

Sobre este concejal de la CUP en Vic pesa una investigación por incitar a la sedición en un pleno del ayuntamiento de su localidad.

Venturós fue detenida en noviembre por no ir a declarar por este caso ni la primera vez que fue citada el 5 de abril ni la segunda, el 17 de octubre, y el escrito recuerda que la Junta Electoral requirió en 2015 la retirada de la 'estelada' del Ayuntamiento en periodo electoral y que no se descolgó, pero "no puede entenderse que la exhibición en la fachada de una bandera 'estelada' sea realmente un acto de propaganda" electoral.