La CUP pide a la JEZ suspender una concentración el sábado ante su sede

También pide a los Mossos si los organizadores tienen permiso para convocarla

La CUP ha alertado este miércoles de que la organización Somatemps y Por España Me Atrevo han convocado para el sábado 2 de octubre a las 12 horas una concentración de "extrema derecha" ante su sede, donde se celebrará una reunión del Consell Polític del partido, y han pedido a la Junta Electoral de Zona de Barcelona (JEZ) que la suspenda.

"No nos harán callar. La CUP mantendrá la reunión prevista para este sábado en la sede nacional. Hemos tomado la decisión de no dejarnos intimidar y no frenaremos nuestra actividad por amenazas fascistas", exponen los 'cupaires'.