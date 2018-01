La CUP pide a JuntsxCat y ERC un compromiso con la unilateralidad

En rueda de prensa con los también electos Maria Sirvent, Vidal Aragonés y Natàlia Sánchez,ha explicado que su formación "no será ningún impedimento para que en los próximos días y semanas se pueda formar una Mesa del Parlament de mayoría republicana y se pueda investir y formar un Govern republicano".

Maria Sirvent, preguntada por si la apuesta por la vía unilateral es condición 'sine qua non' para que los 'cupaires' avalen un Govern de JuntsxCat y ERC , ha replicado que "si estos dos actores tienen sobre la mesa alguna medida para materializar la república" que no se la vía unilateral, están dispuestos a abordarla.

Sin embargo, ha advertido de que al otro lado de la negociación hay un Gobierno central que no está por dialogar para desarrollar una república: "Lo que no podemos hacer es supeditar la materialización de la república a un diálogo que no existe".