La CUP insta a JxSí a negociar con Cs, PSC y PP si quiere modificar los Presupuestos

El diputado de la CUP, Albert Botran, ha instado a JxSí a negociar con Cs, PSC y PP si lo que quieren es modificar la partida del referéndum de los Presupuestos de la Generalitat para 2017 que el Consell de Garanties Estatutàries considera ilegal, ya que "son ellos los que han propuesto cambiarla".

En una rueda de prensa este martes secundada por la diputada Anna Gabriel, preguntado por si retirarían su apoyo a los Presupuestos en caso de que JxSí enmendara la disposición del referéndum de las cuentas públicas ha respondido que "la CUP no se imagina ese escenario".

Ha recordado que el referéndum no tiene cabida en la Constitución tal y como ha recordado el Tribunal Constitucional y que el Consell de Garanties identifica si una norma del Parlament se adecua a un Estatut "que los catalanes no han votado", por lo que no ve necesario hacerle caso.

Después de que el portavoz adjunto de JxSí, Roger Torrent, anunciara que iniciarían conversaciones con los 'cupaires' para tomar una decisión sobre el dictamen del Consell, Botran ha afirmado que su voto a los Presupuestos estaba condicionado al referéndum, que lo mejor es "que se mantenga la disposición tal y como está redactada, y que no hay reuniones previstas".

En respuesta a la prensa sobre si condicionaban su apoyo a las cuentas a la no modificación de su redactado, Gabriel ha afirmado: "En el camino abierto hacia la autodeterminación del pueblo esta la disposición adicional, por lo tanto, lo que no tiene sentido es que nos boicoteemos en ningún extremo".