La CUP descarta entrar en la Mesa porque JuntsxCat no acepta su inclusión sin condiciones

La portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Núria Gibert, ha descartado por el momento tener un representante en la Mesa del Parlament porque JuntsxCat no acepta su inclusión sin condiciones y les ha hecho una oferta diferente, que no ha querido revelar.

Ha explicado que sólo han recibido una propuesta de JuntsxCat, pero no iba en la línea de lo que decidió su Consell Polític, por lo que "ahora mismo" descartan entrar en la Mesa, aunque recuerdan que muchas decisiones que se han tomado en la política catalana en los últimos tiempos se han decidido en el último momento.

No ha querido concretar cuál es la oferta que les ha hecho JuntsxCat, si bien ha negado que se tratara de condicionar su entrada a la investidura de Puigdemont y ha añadido que no ha sido una propuesta de entrada en la mesa con condicionantes, sino con un "planteamiento cronológico" que no se adecuaba a la decisión que la CUP tomó el sábado.