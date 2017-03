La CUP se replanteará el apoyo a los Presupuestos si JxSí los adapta al dictamen del Consell de Garanties

La diputada de la CUP Mireia Vehí ha avisado este lunes que la CUP se replanteará el apoyo a los Presupuestos de la Generalitat para 2017 si JxSí cambia el redactado para adaptarlo al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que ha considerado ilegal la partida para la celebración del referéndum de estas cuentas.

En una entrevista en la 'Ser' recogida por Europa Press, ha recordado que llegaron a un acuerdo para los Presupuestos porque incluían un referéndum unilateral, y ha dicho que no tiene sentido modificar las cuentas por el dictamen de un mecanismo que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del Estatuto: "Y no es ninguna noticia que hacer el referéndum no entra en el marco del Estatuto" ni de la Constitución.

Ha dicho que es evidente que estas cuentas "acabarán en el Tribunal Constitucional, sí o sí", y ha afeado que se plantee esta situación como una pelea entre la CUP y el PDeCAT con ERC con un rol de mediación, por lo que ha pedido implicación a los republicanos.