La CUP responde a Santamaría: "Solo faltaría que no pudiésemos viajar libremente"

La número 6 por Barcelona de la CUP-Crida Constituent, la independiente Bel Olid, ha respondido este jueves a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que "solo faltaría" que los catalanes no pudieran manifestarse y viajar libremente.

En declaraciones a los periodistas antes de un mítin en Deltebre (Tarragona), ha afirmado que le han hecho gracia estas afirmaciones, ha remarcado que los catalanes han podido viajar "a pesar del DNI español", y ha lamentado que otros, que se encuentran en Bruselas --en referencia a parte del Govern cesado-- no puede hacerlo porque serían arrestados.

"Tenemos muy claro que ahora tenemos un DNI español porque no podemos todavía dar documentación con la república catalana. Cuando lo podamos hacer, podremos viajar tranquilamente", ha dicho.

No ha querido entrar a valorar si otros partidos independentistas han dado un tono electoral a la movilización: "No queríamos hacer un acto electoral" en Bruselas, ha remarcado, por lo que no se desplazaron candidatos a las elecciones.