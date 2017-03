La CUP aceptaría que el referéndum sea en septiembre si se fija la fecha ahora

La CUP ha aceptado este miércoles que el referéndum pueda tener lugar en septiembre con la condición de que se fije ahora la fecha, ha dicho la diputada del Parlament Eulàlia Reguant.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha dicho: "El mes de agosto no creo que sea un buen mes para dar argumentos para el 'sí' o para el 'no'; por tanto, dejar pasar agosto no creemos que sea la mejor respuesta o la mejor situación".

"Ahora bien, si para llegar a un acuerdo quiere decir que hemos de esperar al final de septiembre, propongamos la fecha", ha defendido la diputada.