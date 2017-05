La CUP pide despedir al letrado o al director del consorcio del Palau de la Música

Salellas afirma: "La cloaca catalana ha reventado las cañerías del caso Palau"

El diputado de la CUP Benet Salellas ha pedido este miércoles despedir al abogado o al presidente del Consorcio del Palau por no pedir en su informe final la acusación de CDC en el juicio del caso Palau: "O despedimos al letrado o al presidente del Consorcio, pero no aceptaremos la cloaca catalana pagada con el dinero de todos".

Las propuestas de resolución que se votaron en el pleno --de la CUP y SíQueEsPot-- se presentaron cuando el consorcio decidió no presentar acusación contra CDC, porque los tres votos de la Generalitat en contra de hacerlo se impusieron a los dos votos del Ayuntamiento, que no salieron adelante porque el Ministerio de Cultura se ausentó de la reunión para decidirlo y no emitió sus dos votos.