La CUP no se reconoce en la Constitución y no quiere una "versión catalana"

Defiende una norma que constitucionalice derechos y propone internalizar sectores estratégicos

El candidato número tres de la CUP-Crida Constituent por Barcelona, Vidal Aragonès, ha asegurado este miércoles que nunca se han reconocido en la Constitución y ha avisado de que no quieren para Catalunya una "versión catalana" de ella.

En rueda de prensa, ha asegurado que la Carta Magna hizo que "no cambiara nada" porque niega el derecho a la autodeterminación, permite la constitucionalización del sistema capitalista y la instauración de la jefatura de Estado en la monarquía, ha dicho.

"No nos sirve replicar una Constitución española en versión catalana", y ha subrayado que una norma catalana debe garantizar los derechos colectivos, sociales y laborales de forma tutelable, mientras que en la española solo hay reconocidos 14 derechos fundamentales y que una catalana debe constitucionalizar todos los derechos fundamentales, según él.

Aragonès ha asegurado que al TC no le importa que un ciudadano no pueda pagar la luz o la hipoteca, y que en Catalunya "se ha llegado a morir por el frío", en alusión a la anciana de Reus (Tarragona) fallecida hace un año, y ha reprochado al tribunal que se preocupe más por proteger a las grandes empresas.

Precisamente, los decretos de la dignidad y la implementación de una república son las "dos patas" sobre las que compartir estrategia, según Aragonès, que ha reiterado que la CUP no apoyará a quienes no den pasos en la construcción republicana y que no fallará a aquellos que votaron el 1-O.