La CUP dice que el referéndum "no será legal", pero llama a la desobediencia

La diputada de la CUP Anna Gabriel ha asegurado este miércoles que el referéndum independentista que prevé celebrarse este año "no será legal" porque el Estado no lo permitirá, pero ha pedido que esta situación no haga que se convierta en otra consulta participativa como la del 9 de noviembre de 2014.

En una réplica en el pleno del Parlament al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha recordado que la CUP quería que el 9N fuera un referéndum vinculante como el que también exige ahora: "Ahora tenemos claro que queremos un referéndum, no queremos otra cosa". "No será legal, es evidente", pero quienes luchaban contra el régimen franquista tampoco seguían las normas establecidas por la dictadura, ha comparado Gabriel, que también ha asegurado que el hecho de que el Estado no permita un referéndum demuestra que no es democrático. Gabriel ha criticado a la oposición y se ha dirigido especialmente a SíQueEsPot para avisarles: "Los catalanes tendrán la oportunidad de desobedecer en breve, perseguidos por garrotes como los que había cuando ICV ostentaba la Conselleria de Interior: No dudamos de que ustedes estarán al lado de la democracia y de la desobediencia". También ha cargado contra el PSC por asegurar que la judicialización es el fracaso de la política --"supongo que por eso nunca hemos sabido quien era el 'señor X'"--, a Cs por decir que en Cataluña sólo se habla del proceso independentista, y al PP por apelar al diálogo cuando, según ella, no hay nadie que haya demostrado que quiera hablar.