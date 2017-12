La CUP critica la retirada de carteles electorales en Barcelona y Vilassar

La candidata número 2 de la CUP-Crida Constituent, Maria Sirvent, ha criticado este martes la retirada de carteles electorales de la formación la madrugada del lunes a miembros de la CUP en Barcelona y Vilassar de Mar (Barcelona), y ha considerado que es una muestra de que "no se está en una campaña normal".

Ha dicho que el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comunicado que devolverá los carteles, mientras que del de Vilassar no han recibido noticias, y ha dicho que no les han dado "ningún argumento porque no existen" para retirarlos.