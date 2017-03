Caballero sobre la visita de Pedro Sánchez: "No tengo ningún conocimiento, no se dirigió a mí"

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha confirmado este miércoles que no acompañará al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez en su visita a los municipios de Pontecaldelas (Pontevedra) y Ourense.

"No voy a estar con él porque no viene a Vigo. No tengo conocimiento, no se dirigió a mí, no me llamó", ha explicado el regidor, quien ha precisado que si Sánchez le llama le atenderá "encantado, como es natural" y conversaría con él "como con cualquier militante y cualquier ciudadano".

"¿Cómo no voy a charlar con el anterior secretario general y candidato -que avalé- del PSOE a la Presidencia del Gobierno de España? Absolutamente sí", ha afirmado Caballero, quien ha añadido no obstante que, "en este momento", la "mejor persona" para dirigir el partido es Susana Díaz.

Por otra parte, y a preguntas de los medios, ha admitido que este martes, con motivo de la visita a Vigo del presidente de Asturias, Javier Fernández, para asistir a un acto de la RESOE, pudo hablar con él (que también preside la gestora federal del PSOE) "de la posición política del partido".

Sin embargo, Caballero no ha querido desvelar el contenido de esa conversación, ni aclarar si abordó con Fernández la situación de la gestora del PSdeG, cuyo mandato expiró la pasada semana.