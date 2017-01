Caballero aconseja a Pedro Sánchez no presentarse a primarias, pero cree que el PSOE debe "abrirle un espacio político"

Cree que el congreso en junio es "la fecha perfecta" y celebra que el PSOE "ya está en la normalidad"

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, ha aconsejado este martes a Pedro Sánchez "que no se presente" a las primarias del PSOE, pero ha abogado porque el partido "le abra un espacio político".

En declaraciones a los medios, el regidor ha expresado su convencimiento de que el exsecretario general "no se va a presentar y acertará no presentándose" a las primarias socialistas. "Mi consejo sería que no se presentase", ha incidido.

No obstante, ha apuntado que el PSOE debería facilitar a Sánchez un espacio político "para que lo ocupe con la dignidad que corresponde", tras haber sido secretario general y candidato a la presidencia del Gobierno.

Con respecto a la celebración del congreso en junio, Caballero ha afirmado que es "la fecha perfecta", y que "a nadie le parece tarde". "Junio es la fecha en la que siempre se previó que se iba a hacer. No vamos a hacer un debate por si el congreso es un mes antes o después", ha añadido.

PSOE "EN LA NORMALIDAD"

Por otra parte, el alcalde de Vigo ha mostrado su satisfacción porque el PSOE, a su juicio "ya está en la normalidad" y ha recuperado su "capacidad de diálogo con la sociedad". "El PSOE está en la senda de la recuperación del espacio de centro izquierda, de la socialdemocracia", ha apostillado.

Así, se ha referido a acuerdos como el de la subida del salario mínimo, o las medidas para paliar las consecuencias de la pobreza energética. "Todo eso lo ha hecho una gestora, imagínense cuando tengamos una secretaria o secretario general, elegido democráticamente con una gran mayoría, porque confío que sea elegido por gran mayoría", ha sentenciado.