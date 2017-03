Cabrejas (CGPJ) afirma que recuperar la confianza en la justicia "compete a todos" y pide "no banalizar" sus decisiones

La catedrática Marina Gascón insta a acabar con "las puertas giratorias" y que "el poder político respete la independencia judicial"

La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mar Cabrejas ha afirmado que "recuperar la confianza de los ciudadanos" en la Justicia "compete a todos" y, en este sentido, ha apostado por "diferenciar con claridad" que "una cosa son los jueces y otra el órgano de gobierno", no "banalizar" las decisiones judiciales e intentar "explicarlas y respetarlas".

Cabrejas ha participado este miércoles en el encuentro 'Espacios para la reflexión. El factor humano en la Administración de Justicia. Ética judicial y percepción social', que la cadena SER ha celebrado en Bilbao con la presencia de representantes de distintos ámbitos de la Justicia, así como de las instituciones y de los partidos políticos vascos.

La cita ha sido inaugurada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, y ha contado con las ponencias de la catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad de Castilla La Mancha Marina Gascón, el presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues, la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, y el magistrado de la Sala Civil y Penal del TSJPV Antonio García.

Posteriormente, han intervenido la vocal del Consejo General del Poder Judicial Mar Cabrejas, la abogada del Estado jefe en el País Vasco, Macarena Olona, y el presidente del Colegio Vasco de Procuradores, Pablo Bustamente. La consejera de Trabajo y Justicia, María Jesús San José, se ha encargado de clausurar la jornada, a la que han asistido también el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, el alcalde de Bilbao, Juan María Atutxa, o la diputada vizcaína de Administración Pública, Ibone Bengoetxea.

Los ponentes han analizado, entre otros asuntos, la "inquietante falta de confianza" en la Justicia que se ha "agudizado" en la actualidad, según ha indicado la catedrática Marina Gascón. En este contexto, la vocal del CGPJ Mar Cabrejas ha defendido que "recuperar la confianza de los ciudadanos nos compete a todos" en un momento en que "un tanto por ciento elevadísimo" de las noticias periodísticas hacen referencia a cuestiones judiciales, en las que "se somete a crítica" las resoluciones o "sencillamente los fallos".

Cabrejas ha afirmado que el hecho de que, en los últimos años, la corrupción se haya convertido en "objetivo de la Justicia" ha propiciado que "la percepción no esté matizada por una información clara", sino que los "sustratos" a los que se "ataca" se "defienden" intentando "deslegitimar" al poder judicial.

La vocal del CGPJ ha apelado a "diferenciar con claridad el ejercicio de la función jurisdiccional con las funciones de un órgano de Gobierno". Según ha indicado, para los ciudadanos, "tiene que quedar muy claro que una cosa son los jueces y otra cosa el órgano de gobierno".

Asimismo, ha admitido que la comunicación sobre la tarea de los jueces es "complicado" porque no se debe explicar "banalizando su trabajo". La vocal del CGPJ ha destacado que el Código Ético elaborado el pasado año por este organismo no se ha hecho "para corregir nuestro comportamiento", sino para explicar a la ciudadanía que "no movemos con esos principios", entre los que se encuentra la independencia, la imparcialidad o la cortesía.

Cabrejas ha recordado que, ante la "avalancha de críticas" sobre los procedimientos de corrupción, se realizó una encuesta en 2015 entre los jueces que tramitaban este tipo de casos, en función de la cual sólo un 9% afirmaban haber sufrido presiones externas. De ellas, el 51% aludían a medios de comunicación, el 45% a políticas y el 26% a personales. Del total, un 65% de los que se sentían presionados aseguraban que "las obviaban".

Además, ha aludido a las críticas sobre los nombramientos en el Tribunal Supremo y en los órganos gubernativos de los tribunales superiores y, en este sentido, ha subrayado que el Portal de Transparencia del CGPJ publica "todo el trámite", con la convocatoria de plazas, los currículum de los candidatos y las entrevistas que se realizan.

"Son muchas las cosas que se pueden hacer para acercarnos a la ciudadanía", ha opinado. En este sentido, ha apostado por "trasladar a los ciudadanos que actuamos con independencia", pero también "todos debemos comprometernos en no banalizar las decisiones que se adoptan, intentar explicarlas, respetarlas".

Por su parte, la catedrática Marina Gascón ha advertido de que no hay "soluciones mágicas" para combatir la falta de confianza en los jueces por parte de la sociedad, sino que se debe trabajar en varios "frentes". De este modo, ha señalado que se da una "lucha por la independencia frente a los condicionantes personales del juez" y, en este sentido, ha planteado la necesidad de "esforzarse a toda costa por evitar imágenes que eviten toda sospecha".

Asimismo, ha subrayado la importancia de trabajar por la "independencia frente a los propios poderes del sistema", entre los que ha citado los políticos pero también los económicos y los mediáticos, que "si pueden intentarán influir en la justicia aprovechando las pasiones de los jueces, sus debilidades humanas, sus aspiraciones y su prejuicios".

En este sentido, ha apelado a "luchar por que los nombramientos, sobre todo de las cúpulas judiciales se realicen en función del mérito y la capacidad", así como "por que el propio CGPJ no interfiera en la independencia de sus jueces, sino que vele por ella y la proteja". También ha instado a acabar con "las puertas giratorias tan negativas en la percepción que la gente tiene de la justicia" y a "luchar por que el poder político respete la independencia judicial"

Según ha indicado, "no vale con escuchar que acatamos la decisión, para poner en cuestión acto seguido, como se hace muchas veces, su legitimidad. No se puede estar todo el día comentando noticias judiciales".

Por otro lado, el presidente de la Fundación Garrigues, Antonio Garrigues, se ha mostrado convencido de que la Justicia en España "ha funcionado bien" y ha cumplido "un papel decisivo" en la lucha contra la corrupción, "y lo ha hecho muy bien".

La presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, ha remarcado que, "si la Justicia da la espalda a los ciudadanos, seguro que el ciudadano dará la espalda a la administración de la Justicia" y ha defendido que, de igual modo que cuando se acude al médico, se "exige una cierta consideración a la importancia del asunto" de cada persona que acude a la Justicia.

El magistrado del TSJPV Antonio García ha insistido en que "la ética ayuda a ser mejores jueces", y ha considerado que, aunque tener "ética intachable no hace ser buen juez no se puede ser buen juez" sin esta condición.

SERVICIO DE EXCELENCIA

Por su parte, la abogada del Estado-jefe en el País Vasco, Macarena Olona, ha destacado que la independencia se obtiene también "trasladando más allá de la persona individual nuestras situaciones particulares a los colectivos de los que formamos parte". De esta manera, ha afirmado, cuando "un abogado del estado o un fiscal o un magistrado ve un ataque público hacia otro operador jurídico público, lo que está claro es que no está solo", sino que "va a tener un respaldo institucional".

El presidente del Consejo Vasco de Procuradores, Pablo Bustamente, ha subrayado que el comportamiento ético de "la justicia diaria", según ha indicado "la que no sale en los periódicos", es "muy bueno.

Finalmente, la consejera María Jesús San José ha defendido que es necesario un "empeño" en cambiar la "baja confianza" que tiene la sociedad en la justicia, "un servicio público esencial". "Reivindico que avancemos hacia un servicio que tenga como modelo la transparencia, la diligencia y la cortesía. Debemos conseguir que se convierta en un servicio de excelencia", ha concluido.