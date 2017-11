Los ediles Calvo, Gómez y Pérez acompañan a Rodríguez en una candidatura que respeta los resultados de Vistalegre II

Los ediles de Ahora Madrid José Manuel Calvo, Esther Gómez y Paco Pérez acompañan al candidato a secretario de Podemos en la capital, Julio Rodríguez, en la lista 'Unidas Podemos' que integra a pablistas y errejonistas en un porcentaje que respeta en general los resultados de ambas corrientes en Vistalegre II.

La concejal presidenta de Carabanchel y Latina ha señalado que han demostrado que "saben gobernar bien", lo que "pone nervioso a los poderosos". Cree que por eso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, actúa con esa "dureza no justificada" contra el Ayuntamiento de Madrid, "que no sólo son transparentes, sino que no roban".

"Somos mejores gobernando en las macrocifras y el día a día. Hemos reducido la deuda en Madrid en dos años 2.000 millones de euros mientras cifuentes la ha aumentado en un 8 por ciento. Este dato no pueden soportarlo. Lograron convencer a gente de que con nosotros la economía y la deuda no iría bien. Pero con un aumento en gasto social como jamás se ha visto en Madrid fuimos capaces de reducir la deuda. No es magia. Es sólo gobernar con transparencia, honradez y gobernar a favor del bien común y no con políticas que beneficie a unos pocos y los amiguetes de unos pocos", ha manifestado.