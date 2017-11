Camps sobre Barberá: "El 2019 será el del año tsunami Rita" frente a "los años de gobierno comunista y catalanista"

El expresidente se descarta para la alcaldía en 2019 y afirma no haber "oído ni leido" la conversación entre González y Zaplana sobre Barberá

El ex 'president' de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha afirmado que el 2019 -en referencia a las elecciones municipales que se prevén para entonces- será "el año del tsunami de Rita Barberá" porque "el recuerdo, la memoria política de lo que hizo con Valencia" contrastará con "estos cuatro años de gobierno comunista y catalanista" y de "paralización de la ciudad".

El jefe del ejecutivo valenciano entre 2003 y 2011 se ha expresado en estos términos tras la misa que se ha celebrado este jueves por la tarde en la Catedral de València por el primer aniversario de la muerte de la ex alcaldesa y ex senadora Rita Barberá.

El ex president ha manifestado que cree que estos cuatro años de gobierno de Compromís, PSPV y València en Comú en la capital del Túria son "un período de vacunación" que "a veces viene bien" porque la gente "puede comparar lo que es un gobierno comunista y catalanista y lo que es un gobierno de personas que están al frente del trabajo por pura vocación, cariño y amor".

Para Camps, un año después de su fallecimiento, la ex alcaldesa "ha dejado un vacío muy grande" que llena "su memoria y el recuerdo constante y permanente de ver en la ciudad la espectacular huella que ha dejado un cuarto de siglo extraordinario al frente del Ayuntamiento". "Lo podemos ver cada valenciano: en nuestra calle o plaza o barrio hay algo que Rita hizo para mejorar nuestro entorno", ha asegurado.

Además, el ex presidente ha afirmado que Barberá "hizo una ciudad preciosa" en la que "se hicieron las inversiones que consideraba importantes y necesarias para hacer de València una ciudad amable para circular por ella".

Así, ha destacado que la ex alcaldesa "trajo acontecimientos y eventos de primer nivel" que ahora se traducen en el número de visitantes de la ciudad. "Le tendríamos que decir a cada turista que 'usted está aquí porque Rita Barberá fue alcaldesa de València, usted está admirando -la ciudad- y quiere volver porque ella -Barberá- ha fidelizado el amor por esta ciudad'". NO SE PLANTEA "EN ABSOLUTO" OPTAR A LA ALCALDÍA

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Camps se ha descartado para optar a la alcaldía de València por el PP en 2019: "No me lo planteo en absoluto".

Además, Camps ha asegurado que no ha "oído ni leído" la conversación entre el ex presidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre Barberá.