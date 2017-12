Camps, ante su declaración como investigado por las irregularidades en la F1: "No tengo ningún miedo a nada"

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana e imputado en el conocido caso Valmor por las presuntas irregularidades en la celebración en Valencia del Gran Premio de Fórmula 1, ha afirmado que no tiene "ningún miedo a nada" y ha asegurado que esta causa, por la que tendrá que acudir a declarar al juzgado el próximo 24 de enero, "nunca tenía que haberse puesto en marcha".

Al respecto, se le ha interpelado por si no es contradictorio pedir que no se filtren documentos al público, mientras que al mismo tiempo requiere que en su comparecencia ante el juez puedan acudir los medios de comunicación, y ha respondido: "no". "Prefiero que sea en vivo y en directo porque, además, no tengo ningún problema en contestar ninguna pregunta que se me realice. No tengo ningún miedo a nada, pues prefiero que sea así", ha dicho.