Campuzano (PDeCAT) pide a Rajoy que asuma responsabilidades y que facilite que Puigdemont regrese y sea investido

Cree que el independentismo "debe construir una mayoría" en torno a un referéndum y al derecho a decidir, y "superar el 'estatu quo'"

En este sentido, ha explicado que, a partir de ahora, lo que toca "es la política, que es lo que ha estado ausente durante todos estos años por parte del Gobierno de Madrid y asunción de responsabilidades por parte del Gobierno español". "Ayer la ciudadanía de Cataluña muy claramente dijo no al 155, dijo no a la violencia policial que se ejerció el 1 de octubre, dijo no al encarcelamiento de personas por sus ideas y por defender sus programas políticos", ha señalado.