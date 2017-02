Cargos del PP dan por sentado que Cospedal repetirá como líder del PP castellanomanchego

El PP de C-LM no descarta repetir en la región la figura del coordinador para que se encargue del trabajo diario del partido

Dirigentes del PP consultados por Europa Press dan por sentado que la ministra de Defensa y secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, repetirá como líder del PP en Castilla-La Mancha --un puesto que ocupa desde junio de 2006--, en el congreso regional que la formación celebrará en Cuenca el próximo 18 de marzo.

Aunque la acumulación de cargos ha sido uno de los temas estrella del XVIII Congreso Nacional del PP y ha puesto en el foco a Cospedal, fuentes 'populares' en esa comunidad recalcan que en Castilla-La Mancha ella tiene un liderazgo consolidado y aplican la máxima de Mariano Rajoy: "lo que funciona, no se cambia".

Sin embargo, en las filas del PP regional ha empezado a cundir la idea de que Cospedal podría nombrar también allí a un coordinador general para que lleve los temas diarios de las cinco provincias, como ha hecho Mariano Rajoy con Fernando Martínez-Maillo a nivel nacional.

"Una figura válida para el PP nacional ¿por qué no puede serlo para el PP regional?", ha indicado a Europa Press un cargo del partido castellanomanchego. Precisamente este miércoles, el secretario general del PP en C-LM, Vicente Tirado, ha dicho que no descarta repetir esa estructura del coordinador general.

COSPEDAL TIENE HASTA EL 1 DE MARZO PARA ANUNCIAR SI SE PRESENTA

La Junta Directiva regional del PP de C-LM convocó este martes su congreso para el 18 de marzo, dos semanas antes de lo inicialmente previsto, pero no despejó la incógnita de si Cospedal optará a revalidar la presidencia regional del partido.

La propia ministra de Defensa evitó anoche confirmar si seguirá siendo presidenta del PP en su tierra y se limitó a decir que hará lo que crea que es "más conveniente" para su partido y el PP de C-LM. "Eso es algo que tengo que ver con mi partido", dijo en 13tv.

Fuentes del PP regional dan por hecho que se presentará a la reelección y alegan que no lo ha confirmado públicamente porque ni siquiera se ha abierto el plazo de presentación de candidaturas. El día 21 de febrero abre ese plazo, que se cerrará el 1 de marzo.

DEJAR ENFRIAR LA POLÉMICA ENMIENDA

Otras fuentes consultadas alegan que se trata de dejar enfriar la polémica abierta en el Congreso Nacional sobre la acumulación de cargos, después de que la propia Cospedal haya estado en el "ojo del huracán" con la enmienda del concejal de San Clemente (Cuenca) Francisco Risueño.

Aunque Risueño perdió la votación de esa enmienda para avanzar en las incompatibilidades --por solo 25 votos--, este asunto ha sido uno de los temas centrales del cónclave nacional. De hecho, sí que se aprobó otra enmienda, a instancias del edil madrileño Iñigo Henríquez de Luna, para limitar "gradualmente" la acumulación de cargos.

En cualquier caso, tanto fuentes del PP regional como del PP nacional dan por sentado que Cospedal será la candidata en el congreso de Castilla-La Mancha. Los principales argumentos: lo que ha funcionado "no se cambia" y su "fidelidad y lealtad" a Rajoy todos estos años.

"Tiene un liderazgo indiscutible. Y controla más del 95% del partido en la región", asegura un dirigente próximo a la 'número dos' del PP, que recalca que en las últimas generales los resultados del PP en esta comunidad fueron 13 puntos por encima de la media nacional.

SI GANA EN 2019 PODRÁ "JUGAR" EN LA SUCESIÓN DE RAJOY

Es más, fuentes cercanas a la ministra sostienen que el PP regional era un "reino de taifas" hasta que ella llegó y unió el partido, que "funciona ahora como un reloj". "Lo más sensato es que continúe como líder del PP en Castilla-La Mancha", añaden.

En el PP regional tachan de "superfluo" y "ficticio" que el debate sobre la acumulación de cargos se focalice en Cospedal porque hay decenas de altos cargos del partido que tienen más de una responsabilidad.

Además, creen que la polémica abierta por Risueño no tendrá recorrido a nivel regional ni se visualizará en el congreso del 18 de marzo. Según añaden, no hay un sector crítico sino "tres personas cabreadas" porque no ocupan las responsabilidades institucionales que desearían.

Otras fuentes del PP advierten de que Cospedal no va a querer desprenderse del poder que supone tener un territorio porque si vuelve a ganar las elecciones autonómicas de 2019, podrá "jugar" un papel en la sucesión de Mariano Rajoy.