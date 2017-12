Puigdemont defiende la independencia como "la mejor política de bienestar"

El cabeza de lista de JuntsxCat a las elecciones del 21 de diciembre, Carles Puigdemont, ha criticado que durante mucho tiempo se ha dicho que a los independentistas que no les importan los problemas de las personas: "No han entendido que somos independentistas porque queremos construir un país mejor para los catalanes y las catalanas, y hoy la independencia es la mejor política de bienestar".

En un acto en la sede de ONCE en Barcelona, Puigdemont ha afirmado a través de un vídeo: "La primera política social que deberían defender todas las candidaturas es acabar con el, que ha cifrado en 10.000 euros por familia que no vuelven cada año.

Puigdemont ha reflexionado sobre la campaña electoral, de la que ha dicho que no querían hacer y que no tocaba, pero ha añadido que no les dan miedo las urnas y que está sirviendo para "desenmascarar mentiras", como la de que no existe un 155 'light' y uno duro, ya que todo es lo mismo, y que ha demostrado que las marcas blancas del PP en estas elecciones son el PSC y Cs, ha dicho.