Carmena dice que programa de Ahora Madrid se hizo "muy deprisa" por personas "que no conocían el Ayuntamiento"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado este martes desde Ciudad Lineal que el programa con el que Ahora Madrid concurrió a las elecciones municipales tuvo la "riqueza de lo nuevo" aunque ha reconocido que es "mejorable" porque "se hizo muy deprisa, con las elecciones ya convocadas" y por personas "que no conocían el Ayuntamiento", pero que el siguiente será un avance, más "perfilado", dado que los concejales, ya dentro del Consistorio, saben cómo funciona la institución.

La primera edil ha sido preguntada por un vecino, que se ha interesado por el Banco Municipal incluido en el programa. Carmena ha explicado que no se necesita este órgano porque la institución "no necesita financiación" y no sólo eso sino que está amortizando deuda. "El Ayuntamiento ahora tiene más ingresos que gastos y no necesita financiación alguna", ha contestado.

Carmena ha seguido insistiendo en la cuestión añadiendo que el programa "se hizo partiendo de personas que no conocían el Ayuntamiento", ni tampoco ella, como ha reconocido, y ha apuntado que en la siguiente candidatura el programa "se hará más perfilado" porque los concejales "conocen mejor" ya el Ayuntamiento.

El delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, ha añadido que muchas de las cuestiones del programa superan las posibilidades que tiene el Ayuntamiento, que lo que está haciendo es aportar unas herramientas a la sociedad civil para "ponerlas en sus manos y que puedan organizarse para llevar a cabo proyectos en condiciones mejores que las de hasta ahora".