Carmena dice que TSJM sólo podía rechazar el recurso contra el Plan Económico Financiero si lo hubieran hecho mal

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha contestado a las preguntas de la prensa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sólo podía rechazar el recurso presentado contra el Plan Económico-Financiero (PEF) si el Ayuntamiento lo hubiera hecho "rematadamente mal".

"No podían hacer otra cosa a no ser que nosotros lo hayamos hecho rematadamente mal", ha señalado. El Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado 29 de mayo un recurso contencioso-administrativo ante el TSJM por el rechazo del Ministerio de Hacienda al Plan Económico-Financiero (PEF) y por los Acuerdos de No Disponibilidad requeridos por el departamento que dirige Cristóbal Montoro al considerar que la Administración local queda en "situación de indefensión jurídica".