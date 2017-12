Carmena aboga por centrarse "en el ahora" antes que estar pensando "en la sustitución"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha respondido a la prensa sobre la propuesta de un grupo de nueve ediles para convocar una gran reunión de Ahora Madrid en enero donde plantear el futuro de la candidatura municipalista de cara a las elecciones de 2019 que ella es más partidaria de centrarse "en el ahora" antes que estar pensando "en la sustitución", sin perjuicio de que algunos de sus compañeros tengan la cabeza puesta "en el mañana" Hasta nueve concejales de Ahora Madrid de los veinte que forman el Grupo Municipal --Rommy Arce, Javier Barbero, Pablo Carmona, Montserrat Galcerán, Celia Mayer, Yolanda Rodríguez, Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente y Guillermo Zapata-- han firmado el manifiesto 'La apuesta municipalista continúa', que plantea un encuentro el próximo mes de enero para dotarse de una estructura "más democrática" y defender "primarias proporcionales" que eviten "personalismos y jerarquías".

La alcaldesa no ha querido entrar en ninguna pregunta sobre su futuro. Tampoco a la pregunta de si está a favor del sistema de votación Dowdall. "Acepté liderar la candidatura y no había en ese momento una valoración de las primarias. Fue una decisión tomada en el último momento para apoyar una candidatura donde veía a mucha gente joven, de la que ahora me beneficio y con quienes tengo mucha esperanza y confianza", ha destacado. "Del mañana ya veremos", ha apostillado.