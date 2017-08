Carmena se toma a "broma" su comparación con Stalin y lo ve como "una falta de cultura"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha afirmado este martes que no le ha sentado mal la comparación que hizo de ella el PP de Madrid con el dictador soviético Joseph Stalin por regalar libros a recién nacidos, ya que se lo ha tomado como "una broma".

"Lo he entendido como una broma. Esa iniciativa es una iniciativa que he copiado del alcalde de Nueva York, dios mío, que falta de información y que falta de cultura. Me lo he tomado como una broma", ha dicho.