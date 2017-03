Carmena defiende que no tiene que criminalizarse a quien okupa por necesidad aunque remarca que es "un delito"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido que no tiene que criminalizarse a quien okupa una vivienda por necesidad aunque ha remarcado que esto "es un delito, algo ilegal" y no sólo porque lo diga el Estado o las instituciones "sino los vecinos que viven en viviendas y ven con disgusto a alguien que no cumple los derechos".

La cuestión ha llegado a Ciudad Lineal en el programa 'Un mes, un distrito' después de que la Coordinadora de Vivienda haya criticado las declaraciones de ayer de Carmena, que señaló que no puede haber "un Madrid tercermundista de okupación", lo que le llevó tanto a agradecer los acuerdos alcanzados con la banca para tratar de parar los desahucios como a criticar la acción de gobiernos anteriores en el Ayuntamiento. La alcaldesa ha indicado que la okupación "sigue siendo la consecuencia de la terrible pandemia vivida con las ejecuciones hipotecarias", algo que "no puede volver a pasar". La primera edil, por otro lado, se ha declarado "orgullosa" de la reunión mantenida hace un par de meses con la banca de Madrid, sector al que trató de hacerles ver que "no podían empezar a desahuciar a gente que había okupado". "Los banqueros tenían la responsabilidad de no desahuciar a quienes por necesidad okupan porque no lo hacen porque quieran sino porque no tienen otra salida. Tienen que colaborar en que Madrid no sea una ciudad de okupación", ha destacado.