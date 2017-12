Carmena aboga por "despolitizar de nuevo" Ahora Madrid y traslada que los concejales de Madrid 129 "no se quieren ir"

Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno lo hizo definiéndose como una "candidatura vecinal, no como un gobierno de coalición"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha abogado por "despolitizar de nuevo" Ahora Madrid, ha confirmado que el hasta ahora delegado de Economía y Hacienda Carlos Sánchez Mato no ha presentado su renuncia al acta de concejal y que los tres ediles de Madrid 129 (Celia Mayer, Guillermo Zapata y Javier Barbero) "no se quieren ir".

"He hablado con algunos compañeros que forman parte de este grupo, Madrid 129, y lo que quieren es tener más participación pero me han dicho que no se quieren ir sino tener más participación", ha declarado la regidora.