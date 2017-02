Carmena anuncia una reunión de alcaldes ante "buenas esperanzas" de cambiar 'Ley Montoro' para aumentar la plantilla

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado una reunión de regidores, prevista inicialmente para el 1 de marzo, ante las "buenas esperanzas" que hay para cambiar la 'Ley Montoro' y sus limitaciones y poder aumentar así la plantilla municipal.

En el programa 'Un mes, un distrito', que se ha trasladado en esta ocasión a Carabanchel, Carmena ha contestado a las preguntas de los 37 trabajadores del centro deportivo Moscardó.

"Una cosa es la remunicipalización y otra que el Ayuntamiento pueda subrogar a todas las personas que tienen las empresas", ha manifestado, acompañada por el delegado de Coordinación Territorial y Asociaciones, Nacho Murgui, y la concejala-presidenta de Carabanchel, Esther Gómez.

El Ayuntamiento está pensando y diseñando "cómo ir a la remunicipalización poco a poco" cumpliendo en todo momento las leyes. "No nos las podemos saltar, aunque no nos guste", ha remachado la exjueza. Y si no puede ocurrir como con la jornada de las 35 horas, tumbadas provisionalmente por un auto judicial. "La democracia es así", ha apostillado.

A los trabajadores les ha recordado que todos los funcionarios del Ayuntamiento" tienen que someterse a la concurrencia pública", de modo que, "de manera genérica", el Consistorio "no puede quedarse con el personal de las empresas".

"Cuando remunicipalicemos lo tendremos que hacer con las normas a las que nos obliga la Administración. Cumpliremos la ley y haremos lo posible para ver qué solución podemos encontrar a las personas que os quedéis fuera", ha declarado, antes de anunciar como posible vía la creación de una bolsa de interinos.

"Hay que actuar con mucha sinceridad. Es fundamental que el Ayuntamiento haga las cosas bien, no podemos hacer lo que queremos, tenemos que observar las normas y cuando no nos gusta hacer lo posible para cambiarlas pero no podemos despreciar las normas porque acabamos en la misma situación pero con un reproche grande y eso acaba dando mal ejemplo", ha contestado.