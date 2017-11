Carmena dice que los exconseller encarcelados "no son presos políticos"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha declarado que en el grupo que preside no se considera presos políticos a los exconsejeros catalanes, en la cárcel a raíz de declarar la independencia en Cataluña, se ha desmarcado de la "represión" y ha abogado por la escucha.

"No se trata de presos políticos. Otra cosa es que pensemos en que las medidas de represión no sean (las adecuadas) para resolver el conflicto sino que hay que hacer algo para abordar los problemas, que es escuchando", ha declarado en el Pleno de Cibeles después de que el PP haya afeado a la regidora que no se pronunciara sobre la cuestión de los 'presos políticos'.