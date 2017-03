Carmena insiste en que no hay disciplina de voto en Ahora Madrid y que ella recibe "a todo el mundo"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha insistido en que en Ahora Madrid no hay disciplina de voto porque no son un partido político sino una agrupación de vecinos --aunque entre ellos los haya militantes de formaciones políticas-- y ha añadido que ella recibe "a todo el mundo".

"No es una división en el sentido clásico de los partidos políticos porque no somos un partido político. Hay muchos temas que consideramos que cada uno puede opinar como mejor le parezca y no tenemos esa disciplina de voto", ha declarado a la prensa tras despedir a la sardina del Carnaval a cuenta de la votación que ayer tuvo lugar en el Pleno sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.

Cuando se puso sobre la mesa si ella recibiría a los familiares de algunos de estos presos expresó con su voto que "claro que sí". "Yo recibo a todo el mundo. Es el recibimiento que hago a todo el mundo que necesita verme y estoy encantada de hacerlo", ha indicado.