Carmena felicita a los madrileños por su comportamiento ante la contaminación: "Tenemos una sociedad fantástica"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha felicitado este viernes a los madrileños por su comportamiento ante las restricciones impuestas ayer en el escenario 3 por alta contaminación y ha añadido que confirma lo que muchas veces ha dicho, que Madrid es "una sociedad espléndida y fantástica".

Durante un paseo por la Gran Vía, a la que ha llegado en Metro con una amiga, Carmena ha señalado que ayer estuvo por la calle Serrano y por el entorno de su casa y se fijó en las matrículas, ya que sólo podían circular por la almendra central de Madrid los vehículos terminados en número impar.

"Estuve todo el día al tanto y vi que había menos tráfico. Yo no puedo más que dar las gracias a la sociedad madrileña y confirmar algo que he dicho muchas veces, que tenemos una sociedad espléndida. Lo observo todos los días. Cuando voy en el Metro la gente es educada, respetuosa, no tengo una mala palabra. Tenemos una sociedad fantástica y ha sabido muy bien entender lo importante que es actuar todos juntos cuando lo que queremos es conseguir algo para la ciudad. La ciudad es de todos. El aire es de todos y de nadie y por eso un comportamiento tan importante defendiendo lo que es de todos, nuestro enorme patrimonio, nuestro cielo de Madrid y aire, me parece bien", ha manifestado.

La primer edil matritense ha señalado que todavía no tienen datos concretos sobre la movilidad en el día de ayer, pero ha señalado que lo están analizando y que continúan analizando los medidores de polución. "El protocolo ha combinado los datos de los medidores y los pronósticos para que fuera posible avisar con anticipación", ha recordado. Además, ha indicado que al equipo de Gobierno le gusta hablar con datos, estudios sociológicos y cuando los tenga comparecerá.

A preguntas de los periodistas, Carmena ha señalado que existen más medidas que las restricciones al tráfico viario para luchar contra la contaminación, y como ejemplo ha mencionado que la iluminación de todos los edificios es "recomendable y respetuosa" con el medio ambiente. También ha hablado de Madrid Natural y de medidas para controlar los índices de las calefacciones de los pisos.

"La política de medioambiente es amplia y contempla todos los aspectos. Hay que ir evaluando y mejorando. Es evidente que ayer había más gente en transporte público, pero los datos no los sé en concreto, lo iremos mirando a lo largo de toda la semana", ha concluido.