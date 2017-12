Carmena no cree que haya salidas de su gobierno y afirma que no tiene más ceses en la cabeza

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que no habrá salidas del gobierno tras el cese como delegado de Economía y Hacienda de Carlos Sánchez Mato y ha destacado que no tiene pensados más ceses.

Preguntada sobre si teme salidas del Gobierno tras el cese de Sánchez Mato, Carmena ha sido rotunda. "No, no lo creo", ha contestado. En el mismo sentido ha contestado cuando se le ha preguntado si tiene en mente algún cese más. "No, no, tratamos de reorganizar y de repensar", ha indicado.