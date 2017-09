Carmona decide no presentarse a las primarias del PSOE-M y propone "integración y unidad"

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona ha decidido finalmente no presentarse a las primarias del PSOE-M que se celebrarán este mes para elegir nuevo secretario general de la formación y apuesta por la "integración" y unidad de los socialistas, según ha explicado en un comunicado.

"Yo no voy a participar en una carrera de candidatos, ni esto debe ser un concurso, ni voy a dividir el partido, por lo que no me voy a presentar a la Secretaría General", ha explicado el que fuera candidato del PSOE para el Ayuntamiento de la capital en las últimas elecciones autonómicas.