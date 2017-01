Carolina Punset no competirá con Rivera pero acusa a la dirección de C's de querer ser "marca blanca del PP"

La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset, que abandonó la Ejecutiva del partido el pasado octubre, ha confirmado este viernes que no será candidata a presidir el partido, pero ha acusado a la actual dirección, con Albert Rivera a la cabeza, de pretender convertir la formación en "marca blanca del PP" tras el congreso del próximo febrero, con la renuncia a la socialdemocracia en el ideario.

Además, ha criticado lo que considera un abandono del combate firme contra el nacionalismo y el "oscurantismo" con el que funciona el partido internamente.

En una rueda de prensa en Madrid y acompañada por distintos cargos públicos de Ciudadanos procedentes de Valencia, Alicante y Málaga, Punset ha aclarado que no va a presentar una candidatura a la presidencia del partido porque no tiene esa "ambición" y porque no cree que el problema sean las personas.

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a los afiliados de Ciudadanos para que se sumen a su "crítica leal" a la dirección por lo que ha calificado de "deriva equivocada".

Punset ha asegurado que en el partido es difícil dar la cara para discrepar de la línea oficial y ha expresado su esperanza de que no haya represalias por su denuncia. A su modo de ver, son muchos los afiliados que comparten su opinión.

Respecto al debate sobre los nuevos Estatutos de Ciudadanos, la eurodiputada ha criticado que las primarias sólo se apliquen para elegir al presidente del partido y su Ejecutiva y no para el resto de cargos orgánicos, teniendo en cuenta que la formación 'naranja' defiende la democracia interna. Asimismo, ha reiterado que el voto telemático está "manejado desde el partido", por lo que ha insistido en su defensa del voto en urna.

