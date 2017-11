Casado descarta la vía bilateral y aboga por "remar todos juntos"

Cuestiona que los soberanistas pacten en su programa "lo que tiene que hacer la justicia"

"La gente ya no les cree", ha dicho en alusión a los partidos independentistas en declaraciones a los medios tras visitar Castelldefels junto al exalcalde del municipio y número 7 de la candidatura del PP para las elecciones del 21 de diciembre, Manuel Reyes.

Casado ha reivindicado que "la bilateralidad no vino bien en 2009, cuando --el PSOE-- hizo un pacto de financiación que apenas duró unos años, y no viene bien ahora, cuando ya ha visto todo el mundo que la identidad catalana no se puede contraponer contra nadie".